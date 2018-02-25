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Afrin Harekatı'nın birinci ayağı tamamlandı! Askerler hilal oluşturdu

AFRİN HAREKATI'NIN BİRİNCİ AYAĞI TAMAMLANDI! ASKERLER HİLAL OLUŞTURDU

Zeytin Dalı Harekatı'nda, operasyonun birinci ayağı tamamlandı. Kilis ve Hatay hattından gelen tüm askerler birleşti ve hilal oluştu.

Tarih : 25 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Afrin Harekatı'nın Birinci Ayağı Tamamlandı! Askerler Hilal Oluşturdu(6/10)2

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda Sakız Karakolu bölgesine giren askerlerle birlikte Kilis ve Hatay hattından gelen bütün askerler tam birleşti ve hilal oluştu.

OPERASYONUN BİRİNCİ AYAĞI TAMAMLANDI

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, operasyonun birinci ayağı bugün itibarıyla tamamlanmış oldu.

YPG'li teröristlerden temizlenen son 8 köy kritik konumda. Terör örgütü YPG'nin daha önce Kilis boyuncu Türkiye sınırı ile bağlantısı kesilmişti. Kuzeyde sadece Gaziantep ile Kilis il sınırlarının buluştuğu noktada (Gülbaba batısı) yaklaşık 5 kilometrelik bir alan PYD/PKK'nın denetimindeydi. Güneyde ise Cinderes ile Raco arasında ise 5 kilometrelik bir hatta teröristler bulunuyordu.

RACU-BÜLBÜL HATTI BİRLEŞTİ

Son alınan köylerle birlikte kuzeyde cepheler de birleşmiş oldu. İlerlemeyle kuzeyde teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesiliyor Böylelikle Racu ile Bülbül hattı da birleştirilmiş oldu.

BUGÜN 8. KÖY DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Umranlı köyü ile ilçenin kuzeybatısındaki Bülbül beldesine bağlı Meydan Ekbez ve Bendirek köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 84'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 112 noktayı ele geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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