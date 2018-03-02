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Afrin şehidi 'İstifa et' diyen babasına böyle tepki göstermiş

AFRİN ŞEHİDİ 'İSTİFA ET' DİYEN BABASINA BÖYLE TEPKİ GÖSTERMİŞ

Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kendisinden istifa etmesini isteyen babasına "Ancak şehit düşersem dönerim" dediği ortaya çıktı.

Tarih : 02 Mart 2018, 08:40
Puan Ver : Afrin Şehidi 'istifa Et' Diyen Babasına Böyle Tepki Göstermiş(7/10)3

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'de yürütülen operasyonlar esnasında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

ŞEHİT ATEŞİ ERCİŞ'İ YAKTI

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, şehidin Van Yolu Mahallesi'ndeki baba evine, Garnizon Komutanı Albay Murat Tumba, Başsavcı Harun Karaman ve AK Parti ilçe Başkanı Adnan Aydın ile birlikte geldi. Türk bayraklarının asıldığı eve gelen Kaymakam Yaşar, Şehit Babası Zeynal ve annesi Leyla Çevik'le görüşerek başsağlığı dileğinde bulundu.

BABASI İSTİFA ETMESİNİ İSTEMİŞ

Çok sayıda vatandaş da geç saatlere rağmen şehit evi önünde toplanarak aileye ve yakanlarını teselli etmeye çalıştı. Kaymakam Yaşar ile bir süre görüşen banka emeklisi baba Zeynel Çevik, oğlu ile kısa bir süre önce telefonla görüştüğünü, kendisinden istifa etmesini istediğini belirtti.

"ANCAK ŞEHİT OLURSAM DÖNERİM" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Acılı baba Çevik, oğlunun ise bu teklife üzülerek tepki gösterdiğini, ancak şehit düştüğü zaman dönebileceğini kendisine söylediğini anlattı. Baba Çevik, şehitlik mertebesinin de herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisini de Afrin'e giderek şehit olacağını söyledi.

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Afrin'de şehit düşen 1'i kız 3 kardeşin ikincisi olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için yarın ilçede tören düzenlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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