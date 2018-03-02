AFRİN ŞEHİDİNİN AİLESİ, ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in ailesi, acı haberi sosyal medyadan öğrendi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evine ateş düştü.
ŞEHİT ATEŞİ NAZİLLİ'YE DÜŞTÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Afrin'de çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek, beraberindeki 7 askerle birlikte şehit oldu. İcra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğu, 26 askerin ise yaralandığı açıkladı. Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in şehadet haberi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Dinek ailesi acı haberle büyük üzüntü yaşarken, şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Aileye yakınları ve komşuları taziye ziyaretine gitti.
AİLE HABERİ SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİ
Afrin'e görevli olarak giden ve bugünkü çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek'in şehadet haberini, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde oturan ve boyacılık yapan baba Kenan Dinek (50) ile ev hanımı anne Sezgül Dinek, sosyal medyadan öğrendi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Dinek çifti, büyük acıyla yıkıldı.
KAYMAKAM, EMNİYET MÜDÜRÜ HABERİ VERMEYE GİTTİ
Ardından eve Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, sağlık personeli ile birlikte ailenin yaşadığı Nazilli İlçesi İstiklal Mahallesi 520 sokaktaki evlerine gitti. İki katlı binanın zemin katında oturan Dinek Ailesi'ne acı haber verildi.
ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI
Anne Sezgül Dinek'in feryatları yürekleri dağladı. Ardından evde bekleyen sağlık ekipleri, baba ve anneye sakinleştirici yaptı. Nazilli Belediyesi tarafından ailenin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı.
OKUL TATİL EDİLDİ
Çok sayıda Nazilli vatandaşta ailenin yaşadığı eve geldi. Belediye ekipleri taziyeler için evin önüne çadır kurdu. Şehit evinin hemen karşısındaki İstiklal İlkokulu da yarın (Cuma) taziye nedeniyle tatil edildi.
Şehit Mehmet Dinek'in cenazesi bugün önce Nazilli'deki evine getirilecek ardından da memleketi Denizli'nin Tavas İlçesi Çalık Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar