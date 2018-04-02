Afrin operasyonunda şehit düşen UMKE görevlisi Burak Tatar'ın arkadaşına yazdığı mesaj yürek yaktı: Geleceğim, belki de şehit oluruz; siz cenazemize gelirsiniz. Allah bilir.

Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, arama- tarama faaliyetleri yapılırken, askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu şehit olan Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar (23) için görev yaptığı Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi önünde tören düzenlendi.

TERÖRİSTLERİN HAİN SALDIRISINDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde, dün saat 17.25'te, askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucu araç içinde bulunan ve gönüllü olarak Afrin'e giden Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) paramedik personeli Burak Tatar şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Bekar olan şehit UMKE görevlisi Tatar'ın acı haberi, merkez Yakutiye ilçesi Hilalkent semtinde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehit Tatar'ın cenazesi, gece saatlerinde memleketi Erzurum'a getirildi.

ANNE-BABASI VE KARDEŞLERİ AYAKTA ZOR DURDU



Hülya- Yahya Tatar çiftinin 3 çocuğundan Burak Tatar için görev yaptığı Erzurum 112 Acil Komuta Merkezi önünde tören düzenlendi. Törene Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar ile şehidin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Japonya'da olduğu için cenaze törenine katılamayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şehidin babası Yahya Tatar'ı telefonla arayarak, 'başsağlığı' dileğinde bulundu.

Şehit Burak Tatar'ın öz geçmişinin okunduğu sırada anne Hülya ve baba Yahya ile kardeşleri Derya ve Kadim Tatar ayakta güçlükle durabildi. Ailesi ve yakınları, şehit Tatar'ın kırmızı karanfillerle süslenen, Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunup, uzun süre gözyaşı döktü.

'FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA DA GÖNÜLLÜ GÖREV YAPMIŞ

Sağlık Meslek Lisesi'ni 2013 yılında bitirdikten sonra Narman ilçesinde göreve başlayan Burak Tatar, 2016'da ise Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Yüksekokulu bitirdikten sonra UMKE'de çalışmaya başlayan Burak Tatar'ın, Nusaybin'de ve 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda da gönüllü olarak görev aldığı belirtildi.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptırdığı dua sonrası şehit Burak Tatar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Narmanlı Camii'ne götürüldü.

ARKADAŞINA 'KEŞKE ŞEHİTLİK MERTEBESİNE KAVUŞSAM' YAZMIŞ

Öte yandan şehit UMKE görevlisi Burak Tatar'ın çalışma arkadaşlarıyla oluşturulan 'WhatsApp' grubundaki son yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalara göre, 'Ben Afrin'e gidiyorum, bana ne' diyen Burak Tatar'a arkadaşı, 'Yapma üzüldüm. Deme öyle, ben kimle çalışacağım' diye yanıt veriyor. Bunun üzerine Tatar, 'Geleceğim, belki de şehit oluruz; siz cenazemize gelirsiniz. Allah bilir' diye yazıyor. Ağlayacağını belirten arkadaşına Burak Tatar, 'Keşke öyle bir mertebeye kavuşsam. Sana da şefaatçi olurum. Kanka ama çok tövbe et' yanıtını veriyor.

Kaynak: haberinburada