Afrin'in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi.

SABAH NAMAZINDAN SONRA HAREKETE GEÇTİLER, İKİ KÖYÜ ALDILAR

Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. ÖSO birliklerinin Raco'ya ilerleyişi DHA Muhabiri İrfan Sapmaz tarafından görüntülendi.

Kaynak: haberinburada