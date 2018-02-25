AFRİN'DE 5 NOKTA TERÖRDEN TEMİZLENDİ, ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2018'İ BULDU
Zeytin Dalı Harekatı 37. gününde başarıyla devam ederken, TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını güncelledi.
5 NOKTA TERÖRDEN TEMİZLENDİ
Yapılan açıklamaya göre operasyonun ilk gününden beri 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ayrıca TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.
Kaynak: haberinburada
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