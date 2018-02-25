Zeytin Dalı Harekatı 37. gününde başarıyla devam ederken, TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını güncelledi.

5 NOKTA TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Yapılan açıklamaya göre operasyonun ilk gününden beri 2018 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ayrıca TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini teröristlerden temizledi.

Kaynak: haberinburada