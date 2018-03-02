AFRİN'DE BOZGUNA UĞRAYAN YPG KANDİLİ ÇILDIRTTI! KARAYILAN, TERÖRİSTLERİN TELSİZDE KONUŞMASINI YASAKLADI
PKK'nın Kandil'den Afrin'e gönderdiği teröristler ile örgütün Suriye'deki uzantısı YPG'liler birbirlerini suçladı ve silahlar çekildi. Bunun üzerine Karayılan, telsizde Afrin'le ilgili konuşulmasını yasakladı.
Zeytin Dalı Harekâtı'nda öldürülen YPG'li terörist sayısı 2 bini aşarken, Mehmetçik karşısında hezimete uğrayan YPG'nin durumu Kandil'deki PKK elebaşısı Murat Karayılan'ı adeta çılgına çevirdi.
BİRBİRLERİNİ BAŞARISIZLIKLA SUÇLAMAYA BAŞLADILAR
Karayılan, birbirlerini başarısızlıkla suçlayıp, çatışan PKK ve YPG'li teröristlerin kendi aralarında Afrin ile ilgili konuşmalarını yasakladı. Türk istihbarat birimleri, PKK'lı terörist grupların kendi aralarında yaptığı telsiz konuşmalarını çözümledi. Telsiz konuşmalarına göre, Afrin'in Cinderesi bölgesine PKK'nın Kandil'den gönderdiği teröristler ile örgütün Suriye'deki uzantısı YPG'liler birbirlerini suçladı ve karşılıklı küfürleşme yaşandı.
TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Kandil'den gelen grubun başındaki 'Azad Dersim' kod adlı terörist ile YPG'li grubun başındaki 'Cemal Rega' kod adlı terörist arasındaki tartışmada silahlar çekildi ve çatışma çıktı. Bu durum üzerine Kandil ve Türkiye kırsalındaki terörist grupların, Kandil'deki ana telsiz olan Roj'a çağrı yaparak "Rojhat (Murat Karayılan'ın telsiz kodu) duymuyor mu olup bitenleri. Saklandıkları yerden çıkmaya korkuyorlar. Konuşmaya da mı korkmaya başladılar" diyerek zılgıt ve ıslık sesleriyle protesto ettikleri belirlendi.
AFRİN'LE İLGİLİ KONUŞMALARI YASAKLANDI
Afrin'de hezimete uğrayan YPG'nin durumu ve teröristler arasında yaşanan çatışma Kandil'de yaşayan PKK elebaşısı korkuya sevk etti. Karayılan, teröristlerin Afrin ile ilgili konuşmalarını yasakladı. İstihbarat birimlerinin geçen salı saat 06.17'de kaydedip çözümlediği telsiz görüşmesinde, Murat Karayılan adına bir açıklama yapılarak, "Afrin'de Rojova'lılarla (YPG) ilgili hem kendi aranızda hem de Roj'a çağrı yapılarak bir şey sorulması yasaklanmıştır. Konuşma yaparak moral bozacak davranış içinde olanlar cezalandırılacaktır" denildiği ortaya çıktı. Karayılan, Kandil ile Suriye'deki YPG'liler arasında konuşmaların yapıldığı kanalı da devre dışı bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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