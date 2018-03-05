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AFRİN'DE DESTAN YAZAN MEHMETÇİK, 48 ESAD ASKERİNİ ÖLDÜRMÜŞ


Afrin'de destan yazan Mehmetçik, 48 Esad askerini öldürmüş
Tarih : 05 Mart 2018, 15:10
Puan Ver : Afrin'de Destan Yazan Mehmetçik, 48 Esad Askerini Öldürmüş(5/10)1

Sözde Afrin Kantonu Savunma Konseyi Başkanı Behçet Ebdo, Afrin'deki son durum ile ilgili Rus basınına konuştu.

15 GÜNDE 48 ÖLÜ

Afrin'de çatışmaların yoğun bir şekilde yaşandığını belirten Ebdo'nun açıklaması şöyle:

"Çatışmalarda Afrin'e, savunma için gelen Suriye hükümet güçlerine bağlı Halk Güçleri'nden ölü ve yaralılar var. Halk Güçleri'nin gelişlerinden bu yana, yani 15 günden bu yana hava saldırıları sonucu toplam 48 kayıpları oldu. Türkiye'nin saldırıları sonucu şimdiye kadar 48 kişi Afrin'de öldü."

Kaynak: Sputnik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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