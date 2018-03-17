AFRİN'DE DOĞU-BATI CEPHESİ BİRLEŞTİ, KENT TAMAMEN KUŞATILDI
Son Dakika! TSK yaptığı açıklamada "Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yayınlayarak " Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar Geliyor...
Kaynak: haberinburada
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