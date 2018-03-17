Gençlerin Sloganına Yıldırım'dan Tarihi Karşılık: Kimin Haddine!
Türk Dizilerine Savaş Açtı, Dolarları Hollywood'a Akıtacak
Toki, Pkk'nın Yıktığı Yüksekova'yı Yeniden İnşa Etti
Bursaspor Zorlu Mücadelede Sivasspor'u 1-0 Mağlup Etti
İlk İş Gününde Metrobüs Durağında Öldürülmüştü! Katilleri Yakalandı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Halkını Uyardı! Böyle Gidersek Yok Olacağız
Dünyanın İkinci Büyük Ahşap Yapısı! Rum Yetimhanesi Her An Çökebilir
Ümit Özat Maç Sonu İsyan Etti: Herkes Derbinin Derdinde
Arda, Yeni Aşk Yuvasına Servet Ödeyecek
Kopan Parmak Hastanede Kayboldu! Başhekim ''ufak Bir Hata'' Dedi
Gençlerbirliği 1 Puanı 90'da Kurtardı
Binlerce Yıllık Mağara, Defineciler Tarafından Tahrip Edildi
Gözler Afrin'deyken Komandolar Yurt İçinde 27 Pkk'lıyı Öldürdü
Nevşin Mengü'nün Avukat Kardeşi Gözaltına Alındı
Çiftlik Bank Soruşturmasında 4 Gözaltı
1 Saat Rötar Yapan Uçak İçin Dava Açtı, Tazminatı Kazandı
Rus Genç Kızın Yardım Çığlığı: Ölmek İstemiyorum
Afrin'de Doğu-Batı Cephesi Birleşti, Kent Tamamen Kuşatıldı
Malımızla-Canımızla Buradayız Dediler, Afrin'e 400 Bin Tl Topladılar
Türkiye'nin En Büyüklerinden! 400 Bin Nüfuslu Aşiret Kitap Oldu

Afrin'de doğu-batı cephesi birleşti, kent tamamen kuşatıldı

AFRİN'DE DOĞU-BATI CEPHESİ BİRLEŞTİ, KENT TAMAMEN KUŞATILDI

Son Dakika! TSK yaptığı açıklamada "Afrin harekat alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" dedi.

Tarih : 17 Mart 2018, 16:00
Puan Ver : Afrin'de Doğu-Batı Cephesi Birleşti, Kent Tamamen Kuşatıldı(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetleri bir açıklama yayınlayarak " Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen birlikler Afrin kuzeyinde buluştular" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  De  Doğu-Batı  Cephesi  Birleşti  Kent  Tamamen  Kuşatıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER