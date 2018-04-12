Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davasında Ara Karar Açıklandı
11 Kurşunla Öldürülen Nurcan Arslan Cinayetinde İyi Hal İndirimi Tepki Çekti
Fenerbahçe Haklıymış, Hollandalılar Da Rvp'yi Kovuyor
Günlerdir Yaşandığı Konuşulan Aşk, Sonunda İspatlandı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Suriye'yi Görüştü
Güvensiz Üründen Zarar Görene Tazminat Ödenecek
Koyunun Kesik Kulağı, Yasak Aşk Cinayetini Çözdü
Rusya Doğruladı: Savaş Gemileri Üsten Ayrıldı
Demirtaş : Hendek Ve Barikatlar Konusunda Yanıldım
Eski Fenerbahçeli Terraneo, Yeni Takımını Buldu
Ege'de Yunan Jeti Düştü! Bakan Duyurdu: Pilot Hayatını Kaybetti
Marmaray'daki Ölümden Korkunç Detay: Arkadaşına Poz Verirken Atlamış
Katliam Sonrası İran'ı Yanına Alan Esad, Gülerek Poz Verdi
Afrin'de Geçici Yerel Meclis Kuruldu
İsmi Ölümsüzleştirildi! Hangar Ve Uçağa ''mina Başaran'' Yazdırıldı
Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
Cska Moskova, Beşiktaşlı Talisca İçin Teklif Yapacak
Geminin Kaptanı İlk Kez Konuştu: Demir Atsaydım Ölümlü Kaza Olurdu
Elektrik Trafosuna Giren Hırsız, Feci Şekilde Yanarak Can Verdi
Geminin Çarptığı Yalı İçin Karar Çıktı: İlk Müdahale Yapılacak, Yalı Yıkılmayacak

AFRİN'DE GEÇİCİ YEREL MECLİS KURULDU


Afrin'de Geçici Yerel Meclis Kuruldu
Tarih : 12 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : Afrin'de Geçici Yerel Meclis Kuruldu(5/10)1

Afrin'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, kentin ileri gelenleri, oylama yaparak geçici bir yerel meclis kurdu.

20 MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ

20 sandalyeli meclisin üyelerinin 11'i Kürt, 8'i Arap ve biri de Türkmenler arasından seçildi. Meclisin başkanlığına ise Kürt temsilciler arasından seçilen Züheyir Haydar getirildi.

8 kişilik icra kurulu Zekeriye Muhammed, Casim el Siferi, Ahmet Hac Hasan, Abdürrahman Naccar, Horu Osman ve Muhammed Şeyh Raşit oldu.

BAŞKAN: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ

Mecliste üye olabilmek için Afrinli olmak ve Afrin'de yaşamanın şart koşulduğu seçimin sonunda başkan olan Haydar, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Afrin halkına hizmet edeceğiz. Fırat Kalkanı gibi Zeytin Dalı bölgesi de örnek olacak." dedi.

"KENDİMİZ BİZ YÖNETECEĞİZ, KANDİL DEĞİL"

Halkı Afrin'e dönmeye çağıran Haydar, "Tüm Afrinliler gelirse daha demokratik bir seçim yapabiliriz. Kendimizi biz yöneteceğiz. Kandil ya da başka yerden gelenler değil." ifadelerini kullandı.

HALEP'TEKİ YEREL MECLİSE BAĞLI OLACAK

Haydar, meclisin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında kurulduğunu ve Halep'teki yerel meclise bağlı olacağını vurgulayarak, ülkenin toprak bütünlüğünden yana oldukları mesajını verdi.

"TÜRKİYE İLE ÖNCELİKLERİMİZ AYNI"

Seçim sırasında Afrin'de bulunan SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa da "Türkiye Suriye'nin bölünmesine engel olmak için çabalıyor. Türkiye ile önceliklerimiz aynı. Yerel meclis kısa süre içinde sağlık ve eğitim alanında hizmetlerine başlayacak. Teröristlerden kaçanların Afrin'e dönmeleri için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  De  Geçici  Yerel  Meclis  Kuruldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER