AFRİN'DE GEÇİCİ YEREL MECLİS KURULDU
Afrin'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, kentin ileri gelenleri, oylama yaparak geçici bir yerel meclis kurdu.
20 MECLİS ÜYESİ SEÇİLDİ
20 sandalyeli meclisin üyelerinin 11'i Kürt, 8'i Arap ve biri de Türkmenler arasından seçildi. Meclisin başkanlığına ise Kürt temsilciler arasından seçilen Züheyir Haydar getirildi.
8 kişilik icra kurulu Zekeriye Muhammed, Casim el Siferi, Ahmet Hac Hasan, Abdürrahman Naccar, Horu Osman ve Muhammed Şeyh Raşit oldu.
BAŞKAN: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ
Mecliste üye olabilmek için Afrinli olmak ve Afrin'de yaşamanın şart koşulduğu seçimin sonunda başkan olan Haydar, yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Afrin halkına hizmet edeceğiz. Fırat Kalkanı gibi Zeytin Dalı bölgesi de örnek olacak." dedi.
"KENDİMİZ BİZ YÖNETECEĞİZ, KANDİL DEĞİL"
Halkı Afrin'e dönmeye çağıran Haydar, "Tüm Afrinliler gelirse daha demokratik bir seçim yapabiliriz. Kendimizi biz yöneteceğiz. Kandil ya da başka yerden gelenler değil." ifadelerini kullandı.
HALEP'TEKİ YEREL MECLİSE BAĞLI OLACAK
Haydar, meclisin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında kurulduğunu ve Halep'teki yerel meclise bağlı olacağını vurgulayarak, ülkenin toprak bütünlüğünden yana oldukları mesajını verdi.
"TÜRKİYE İLE ÖNCELİKLERİMİZ AYNI"
Seçim sırasında Afrin'de bulunan SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa da "Türkiye Suriye'nin bölünmesine engel olmak için çabalıyor. Türkiye ile önceliklerimiz aynı. Yerel meclis kısa süre içinde sağlık ve eğitim alanında hizmetlerine başlayacak. Teröristlerden kaçanların Afrin'e dönmeleri için çaba göstereceğiz." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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