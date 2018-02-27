AFRİN'DE HARİTA DEĞİŞTİ! TÜM BAĞLANTILAR KESİLDİ
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında meskun mahal operasyonlarında görev almak üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri ile güvenlik korucuları önceki akşamdan itibaren iki noktadan Suriye'nin Afrin bölgesine giriş yaptı.
Operasyon kapsamında dün Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid ilçesine bağlı Karmanluk köyü ile Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarıldı. Böylece kontrol altına alınan stratejik nokta ve köylerin sayısı 115'e yükselirken teröristlerin Afrin'in Türkiye sınırıyla kara teması kesildi, güvenlik hilali oluştu.
JÖH'LER, PÖH'LER AFRİN'E GİRDİ
Harekâtın 38. günü geride kalırken etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 58'i sağ olmak üzere 2 bin 59 olarak açıklandı.
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, yurdun farklı illerinden görevlendirilen Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri ile korucular, İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden önceki akşam çıkış yaparak sınır hattındaki Kilis Gülbaba ve Hassa bölgelerinden Afrin'e girdi.
JÖH ve PÖH timlerinin, giriş yaptığı noktalarda PYD/PKK'lı teröristlerden temizlenen startejik noktalarda sızma girişimlerini engelleyip 'meskun mahal' operasyonlarına katılacağı belirtildi. TSK ve ÖSO 38 günde Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid'e bağlı Karmanluk, Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden kurtardı. Böylece TSK ve ÖSO, teröristlerin Afrin toprakları üzerinden Suriye-Türkiye sınırıyla tüm kara temasını kesmiş oldu.
115 NOKTA TEMİZLENMİŞ DURUMDA
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana terör örgütlerinin işgali altındaki Afrin'de 115 noktayı ele geçirdi.
Terör örgütlerine ait hedefler de Türk tankları tarafından vurulmaya devam ediyor. TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, dün terör hedeflerine 6 tank atışı yapıldı. Hedefler, başarılı bir şekilde imha edildi. TSK, daha geçen hafta da 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristlerle silah ve mühimmat taşıyan konvoyu, kara ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla ve nokta atışıyla vurmuştu.
SEVKİYAT SÜRÜYOR, SAĞANAK YAĞIŞ VAR
TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, sağanak yağış ve yoğun sis altında harekatı sürdürüyor. 38'inci gününe giren harekâtta, sisli havayı fırsat bilen teröristlerin sızma girişiminde bulunabileceği bölgeler ateş altına alınırken, terör alanları da uçak ve ateş destek vasıtalarıyla baskı ateşi altına alınıyor.
Sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatı da da devam ediliyor. Dün sabah saatlerinden itibaren Afrin sınırındaki Kilis'e, batı illerinden askeri sevkiyat yapıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, kente getirilen tank ve zırhlı araçların, sınır hattına konuşlandırılacağı kaydedildi.
SINIR TEMİZLENDİ, OPERASYON HIZLANDI
Suriye'nin Azez bölgesinden Şeyh Huruz, Bülbül Şenkal bölgelerinde hızla ilerleyen ÖSO birlikleri Kavanda, Dudu, Velikli, Semalık, Bendirek, Meydan Ekbez ve Şeyh Muhammedli köylerini de alarak Bülbül bölgesi ile Raco bölgesini birleştirmiş oldu ve böylelikle Türkiye'nin Afrin sınırlarında güvenlik hilali oluştu.
Suriye'nin Azez bölgesinden Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için yola çıkan ÖSO birliklerinin hattın birleştirilmesinin ardından artık bölgeye; Türkiye girmeyerek teöristlerden temizlenen bölgelerden geçerek sevkiyat yapacağı öğrenildi. Son olarak ele geçirilen Bülbül bölgesindeki Ömerli köyün ve bölgedeki askeri hareketlilik DHA tarafından görüntülendi.
SİVİLLER HAREKATA DESTEK VERİYOR
Şiddetli çatışmaların köyde güvenliği sağlamaya çalışan ÖSO birliklerine zaman zaman teröristler havan topu saldırıları düzenlendi. Havanların ormanlık alana isabet alması sonucu bölgede yangın çıktığı görüldü.
Bölgede görev yapan ÖSO birliklerine Azez halkı tarafından günlük üç öğün yemek ve içecek desteği sağlanıyor. Geceleri ÖSO birlikleri teröristlerden temizlenen köy ve kasabalarda konuşlanıyor, bölgenin soğuk hava şartlarına rağmen ele geçirilen mevzileri tutmaya çalıştıkları belirtildi. Teröristlerin bölgede bıraktığı mühimmat ve malzemeler gerekli kontrollerin ardından yeniden teröristlere karşı kullanılıyor.
AFRİN DAHA KOLAYLAŞTI
ÖSO yetkilileri Afrin'e yönelik operasyonların hız kazandığını ve son cebin de birleştirilmesi ile birlikte artık teröristlerin Türkiye sınırlarındaki Reyhanlı'dan Kilis'e kadar olan tüm sınır bölgelerindeki alanlarda irtibatlarının kesileceği belirtildi. ÖSO komutanları, Afrin merkezin alınmasının böylelikle daha kolay olacağını açıkladı.
Suriye'nin Azez bölgesi ve ona yakın olan bölgelerde de sık sık Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na destek gösterileri düzenleniyor. Üç yıldızlı Özgür Suriye bayraklarından çok Türk bayrakları yollarda, elleri silah tutan ÖSO güçlerinin araçlarında dalgalanıyor. Bölgeye intikal eden Türk askerlerine sevgi gösterilerinde bulunuluyor.
Kaynak: haberinburada
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