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'Afrin'de hastane bombalandı' iddialarına TSK'dan yalanlama!

'AFRİN'DE HASTANE BOMBALANDI' İDDİALARINA TSK'DAN YALANLAMA!

TSK, yabancı yayın organlarında yer alan "Afrin'de hastane bombalandı!" iddialarını, "Haberler gerçek dışıdır" açıklamasıyla yalanladı.

Tarih : 17 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : 'afrin'de Hastane Bombalandı' İddialarına Tsk'dan Yalanlama!(6/10)2

BBC gibi yabancı yayın organlarından yer alan "Afrin'de hastane bombalandı!" iddiası, TSK tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı. Açıklamada " Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.

"HAREKAT, MASUMLARA ZARAR VERİLMEYECEK ŞEKİLDE İCRA EDİLMEKTEDİR"

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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