AFRİN'DE KORKUNÇ CEZAEVİ! ÖCALAN KONUŞMALARINI DİNLETİP ÖLDÜRMÜŞLER
PKK/PYD'li teröristlerin kendilerine katılmayanları tecrit edip, işkence yaptığı Afrin Cezaevi görüntülendi. Hainler, çoğu insanı bu koğuşlarda Öcalan'ın konuşmalarını dinleterek öldürmüş.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Afrin'de PKK/PYD'nin kontrolündeki bin kişilik cezaevini görüntülendi. 500 koğuşu bulunan cezaevinde 100 tecrit odası bulunuyor.
2 METREKARELİK ODALAR
Örgüte katılmayı reddeden insanları 20'şer kişilik koğuşlara 50 kişi dolduran PKK/PYD'liler, örgütten kaçarken yakalananları ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlar. Tecrit odalarına çırılçıplak koyulan PKK/PYD'lilerin ayakların altından ise sürekli suyun akmasını sağlıyorlar. Tecrit hücrelerinin kapılarında nöbet bekleyen PKK/PYD'liler tutuklulara sürekli olarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın konuşmaları banttan dinletiliyordu. Bu dinletilerin ardından bazı mahkumlar ise öldürülüyordu.
HER ODAYA AJANLAR YERLEŞTİRMİŞ
Akşam'dan Levent Albayrak'ın haberine göre, PKK/PYD cezaevinde kalanlara yapmadıkları işkenceyi bırakmadı. Terör örgütü cezaevindekileri etkilemek için koğuşlara kendi ajanlarını da yerleştirmiş. PKK/PYD'liler kendilerine yakın kişileri koğuşlardan ayırarak sorguladıktan sonra savaşmak için ön cephelere göndermişler. Ancak yanlarında kaçmaları halinde onu infaz edecek başka bir teröristle. PKK/PYD bu cezaevinde tutulan DEAŞ'lıları da Türkiye ile savaşmaları karşılığında serbest bıraktı. (Kaynak: Akşam)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İş Arkadaşının Makatına Basınçlı Hava Pompası Sokarak Öldürdü
- İngiliz Gazetesi: Türkiye, Afrin Zaferiyle Muhalifleri Birleştirdi
- Suudi Arabistan'dan Kritik Hamle: Eğitim Sisteminde Müslüman Kardeşler Etkisi Silinecek
- Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! Abd'yi Kar Fırtınası Vurdu
- Hamaney'den İlginç Destek Çağrısı: Real Madrid'i Tutar Gibi Tutun
Bu Haberle İlgili Yorumlar