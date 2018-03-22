Ordu Devlet Hastanesinde Yangın Faciası! Hastalar Tahliye Ediliyor
Yönetmenin Kardeşini Bırakıp Başrol Oyuncusuna Aşık Olunca Kovuldu
Rus Takımı Zenit'in Yeni Stadı Göz Kamaştırıyor
İngiltere Dışişleri Bakanı: Putin, Dünya Kupasını Nazi Olimpiyatlarına Çevirecek
Çiftlik Bank'ın Kaçak Ceo'su, Şehidimizi De Dolandırmış
160 Sağır Ve Dilsiz Vatandaşı Kooperatif Kurma Bahanesiyle 11 Milyon Tl Dolandırdılar
Erdoğan'ın 11 Koruması Hakkında Abd'de Başlatılan Dava Düşürüldü
Okullar Tatil, Uçak Seferleri İptal! Abd'yi Kar Fırtınası Vurdu
Hilton Türkiye'de 4 Yeni Otel Açacak
Erdoğan, Trump İle Bugün Telefonda Görüşecek
Afrinli Kürt Amca: Ypg Biz Ne Çocuk Bıraktı Ne Namus
Afrin'de Pkk Elebaşları Köşeye Sıkıştı! Karayılan'ın Koruması Öldürüldü
Çiftlik Bank'ın Ceo'su Dondurma Fabrikası Açacakmış
Şirket Müdürü Ürettikleri Çelik Yeleği Kendi Üzerinde Test Etti
Real Madrid, Fenerbahçeli Ömer Faruk'u Gözüne Kestirdi
Ehliyeti Kaptırmak İstemeyen Alkollü Sürücü, Kaza Yapınca Yakalandı
Alaattin Çakıcı Liderliğindeki Suç Örgütüne Operasyon: 27 Gözaltı
Otomobilinin Ön Camına Havadan Korkuluk Demiri Düştü, Ölümden Döndü
Önce Sevdiği Kızın Ailesinden 3 Kişiyi Sonra Baba-Oğlu Katletti!
Polis İstanbul'daki Merkezini Bastı! İşte Lüks Villadan Çıkanlar

Afrin'de PKK Elebaşları Köşeye Sıkıştı! Karayılan'ın Koruması Öldürüldü

AFRİN'DE PKK ELEBAŞLARI KÖŞEYE SIKIŞTI! KARAYILAN'IN KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin'de çıkan çatışmada, örgütün kadın yapılanması YPJ sorumlusu Songül Coşkun ile Dicle Miqdad, ölü ele geçti. 1 milyon liralık listedeki Amanos sorumlusu da 6 Şubat'ta öldürüldü.

Tarih : 22 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Afrin'de Pkk Elebaşları Köşeye Sıkıştı! Karayılan'ın Koruması Öldürüldü(10/10)6

PYD/YPG'nin kadın yapılanması olan YPJ'nin 2 üst düzey kadın yöneticisinin, 20 korumasıyla birlikte Afrin'de öldürüldüğü ortaya çıktı. Afrin'de bulunan güvenlik güçlerinden gelen bilgi, görüntü, fotoğraf ve belgeleri değerlendiren istihbarat birimleri YPJ'nin daha önce sözde genel komutan yardımcıları olan Songül Coşkun (Tekoşin Botan) ve Dicle Miqdad ( Zilan Cudi) adlı teröristlerin, 20 korumasıyla birlikte Afrin'de öldürüldüğünü saptadı. Bilgi yerel kaynaklardan da teyit edildi.

KOMANDOLARLA ÇATIŞMAYA GİRDİLER

İstihbarat birimlerinin raporuna göre, Songül Coşkun ve Dicle Miqdad'ın başında bulunduğu terörist grup, 22 Şubat'ta Afrin'in Mabata Berceme köyü kırsalında, Zeytin Dalı Harekâtı gereği bölgede bulunan komandolarla çatışmaya girdi. Sabaha karşı 04.30'da komando timinin bulunduğu alana sızmaya çalışan alana sızmaya çalışan teröristlerin konumu, ZPT aracı üzerindeki termal kameralar tarafından belirlendi. 2 saat süren çatışma sonrasında öldürülen teröristlerden ikisinin, daha önce YPJ'nin sözde genel komutan yardımcıları olarak açıklanan Tekoşin Botan kod adlı Songül Coşkun ve Zilan Cudi kod adlı Dicle Miqdad olduğu belirlendi. Teröristlerin yanındaki korumaları ölü olarak ele geçirildi.

KARAYILAN'IN KORUMASIYDI

PKK'dan kaçıp teslim olan 84 teröristin verdiği ifadelerde terörist Songül Coşkun'un adı örgütün ele başlarından Murat Karayılan'ın korumalığını yapanlar arasında geçiyordu. Örgüt ise yaşadığı bozgunu saklamak için 2 kadın elebaşının ölümünü farklı yer ve tarihlerde gösterdi.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  De  Pkk  Elebaşları  Köşeye  Sıkıştı  Karayılan  In  Koruması  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER