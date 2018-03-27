AFRİN'DE TERÖRİSTLERDEN HAİN TUZAK! ACI HABER GELDİ: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT
TSK'dan yapılan açıklamada " Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.
KANDİL'E HAVA HAREKATI: 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
TSK: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Onlarca Yunus Karaya Vurarak Can Verdi
- Hırsız Balkondan Girdi, Uyuyan Kadının Boynundan Kolyesini Kopardı! Kamera Kayıttaydı
- Avm Faciasından Kahreden Detay! Mesaj Atmışlar: Anne-Baba Yanıyoruz
- Soma Maden Faciası Davasında Mahkeme Sabotaj İddialarına İtibar Etmedi
- Başbakan'a Güvence Verdi: Türkiye'ye Saldırmalarına İzin Vermeyiz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Papazlar 608 Bin Dolar Bağış Parasını Çalıp Lüks Hayat Yaşadılar
- Tecavüzcüler Yolda Teşhir Edildi, Kadınlar Tokatlayarak Tepki Gösterdi
- Rusya'ya Şok! Abd Ve 14 Ab Ülkesi Rus Diplomatları Kovuyor
- Görücü Usulünü Kabul Etmeyen Kızlarının Suratına Kızgın Yağ Döktüler
- Kontrolden Çıkan Uzay Üssü Pazar Günü Türkiye'ye Düşebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar