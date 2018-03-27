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AFRİN'DE TERÖRİSTLERDEN HAİN TUZAK! ACI HABER GELDİ: 2 ASKERİMİZ ŞEHİT


Afrin'de teröristlerden hain tuzak! Acı haber geldi: 2 askerimiz şehit
Tarih : 27 Mart 2018, 09:10
Puan Ver : Afrin'de Teröristlerden Hain Tuzak! Acı Haber Geldi: 2 Askerimiz Şehit(7/10)3

TSK'dan yapılan açıklamada " Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." denildi.

KANDİL'E HAVA HAREKATI: 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

TSK: Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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