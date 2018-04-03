AFRİN'DE YARALANAN 70 TERÖRİST, AVRUPA'DA!
Afrin'de yaralanan 70 terörist, Almanya, Danimarka ve Fransa'ya götürüldü. PKK'nın Avrupa yapılanması ve Batılı yardım kuruluşları el ele verip teröristleri Avrupa hastanelerine nakletti.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatında yaklaşık 4 bin teröristi kaybeden terör örgütü PKK, yaralanan teröristleri de tedavi için Avrupa'ya gönderiyor. Terör örgütü, bugüne kadar yaralanan bin 700 teröristi Münbiç üzerinden Haseke bölgesine götürdü. Harekatın başladığı 20 Ocak'tan itibaren yüzlerce yaralı terörist, Haseke merkez, Aynel Arab, Resulayn, Kamışlı ve Dırbesiye'de tedavi edildi.
70 TERÖRİST NAKLEDİLDİ
Afrin'de yaralanan 70 PKK'lının da Erbil üzerinden Almanya, Danimarka ve Fransa'ya götürüldüğü belirlendi. PKK-Avrupa yapılanması ve sözde yardım kuruluşları ortaklığı ile gerçekleşen nakil işlemleri sonrası Avrupa'daki hastanelerde 20'den fazla teröriste protez organ takıldı.
SAHA KOMUTANLARI DA SEVK EDİLDİ
Yeni Şafak'ın haberine göre, yardım kuruluşları eliyle Avrupa'ya taşınan PKK'lılara ek olarak, Kamışlı, Resulayn, Aynel Arab ve Dırbesiye bölgelerine götürülen PKK'lılardan bir kısmı da Şam'da tedavi görüyor. PKK işgalinde olan bölgelerdeki hastanelerin yeterli tıbbi donanıma sahip olmaması nedeni Batı ülkeleri ve Şam'a nakledilen terör örgütü mensupları arasında bazı sözde saha komutanlarının da bulunduğu bildiriliyor.
PKK'YA HASTANE KURDULAR
Suriye'de PKK işgali altında olan yüzlerce beldede sağlık alanında yaşanan mağduriyetler had safhaya ulaştı. Sözde yardım kuruluşları terör örgütüne özel tıp merkezleri kuruyor. Kamışlı, Aynel Arab ve Afrin'de Avrupa ve ABD orjinli kuruluşlar tarafından inşa edilen terörist hastanelerinde sivil halkın faydalanmasına izin verilmiyor.
YER ALTINDA ACİL BÖLÜM
TSK-ÖSO ittifakı tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda ele geçirilen tam teşekküllü terör sağlık merkezinde yeraltı acil müdahale alanı oluşturulduğu da ortaya çıktı. PKK'ya özel kurulan hastanenin tüm medikal alt yapısı ve bazı sağlık çalışanlarının da yine Avrupa'dan gelen terör destekçisi militanlardan oluştuğu görüldü. Milyonlarca dolarlık maliyeti ile dikkat çeken Terör Hastanelerinde batılı özel kuruluşlar yanında Kızılhaç tarafından gönderilen yardımlarında varlığı dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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