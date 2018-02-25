AFRİN'DE YPG/PKK'YA AİT KAMPIN ELE GEÇİRİLMESİ KAMERAYA YANSIDI
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir kampı ele geçirdi. Çatışma anbean görüntülendi.
Suriye- Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/ PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. ÖSO güçleri ve terör örgütü mensupları arasındaki sıcak çatışma anlarını görüntüledi.
Çatışmaların ardından ÖSO birlikleri ele geçirdiği ve teröristlerin silahlı eğitim kampı olarak kullandığı alana girdi. Çatışmada, kamptaki teröristler etkisiz hale getirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 7 Kez Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili, Tanıdık Çıktı! Misafir Edip Çay İkram Etmiş
- Kaçırdığı Evli Kadının Kardeşlerinden Demir Çubuklarla Dayak Yedi
- Son Dakika! Ypg Köşeye Sıkıştı, 1700 Yeni Terörist Bölgeye Gönderildi
- Damat Katliamının Detayları Ortaya Çıktı! Aile, Adliyeden Dönüyormuş
- Abd Büyükelçiliği Karşısına Asılan Dev Afişteki Terörle Mücadele Mesajı Dikkat Çekti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar