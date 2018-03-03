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Afrin'deki kritik bölgede Yaralı askerler var!

AFRİN'DEKİ KRİTİK BÖLGEDE YARALI ASKERLER VAR!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda Afrin Raco bölgesinde teröristlerle çatışma çıktı. Yaralanan askerlerimiz Hatay'a getirildi.

Tarih : 03 Mart 2018, 21:10
Puan Ver : Afrin'deki Kritik Bölgede Yaralı Askerler Var!(8/10)9


Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk askeri ve ÖSO mensupları Raco bölgesinde teröristlerle çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada yaralan askerler Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi.



F-16'LAR TERÖR MEVZİLERİNİ BOMBARDIMANA TUTTU



Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Raco beldesi güvenlik güçleri tarafından PKK/PYD-YPG'li teröristlerden alındı. Gün boyu sınır birliklerine konuşlanmış tanklar ve Fırtına Obüsleri karadan, F-16 savaş uçakları ve Atak helikopterleri de havadan terör hedeflerini bombardımana tuttu.



YARALI ASKERLER HASTANEYE GETİRİLDİ



Raco bölgesine bağlı Şeyh Hadid köyü ve Baflon Dağı'nda da güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristler tarafından daha önceden yere döşenen el yapımı bombaların patlaması neticesinde çıtan çatışmada Türk askeri ve ÖSO mensuplarından yaralananlar oldu. Askeri araç ve ambulanslarla alınan yaralı askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine getirildi. Çıkan çatışmada çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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