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AFRİN'DEKİ PKK/PYD'LİLERİN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI


Afrin'deki PKK/PYD'lilerin Saldırı Düzenlediği Kilis'e Askeri Sevkiyat Yapıldı
Tarih : 30 Kasım 2017, 01:30
Puan Ver : Afrin'deki Pkk/Pyd'lilerin Saldırı Düzenlediği Kilis'e Askeri Sevkiyat Yapıldı(7/10)3

Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.

OBÜS VE ZIRHLILAR GÖNDERİLDİ

Bazı illerden gönderilen askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente getirildi. Konvoyda 6 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu görüldü.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

PKK/PYD'LİLER SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD tarafından Kilis'teki 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübelerine 28 Kasım'da ateş açılmış, saldırıda 1 asker yaralanmıştı.

Aynı gün toplanan MGK'da da Afrin'e operasyon sinyali verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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