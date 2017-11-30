AFRİN'DEKİ PKK/PYD'LİLERİN SALDIRI DÜZENLEDİĞİ KİLİS'E ASKERİ SEVKİYAT YAPILDI
Suriye sınırındaki Kilis'e askeri sevkiyat yapıldı.
OBÜS VE ZIRHLILAR GÖNDERİLDİ
Bazı illerden gönderilen askeri araçlar, jandarma ekiplerinin eskortluğunda kente getirildi. Konvoyda 6 obüs yüklü tır ile zırhlı personel taşıyıcı araçların bulunduğu görüldü.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
PKK/PYD'LİLER SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD tarafından Kilis'teki 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübelerine 28 Kasım'da ateş açılmış, saldırıda 1 asker yaralanmıştı.
Aynı gün toplanan MGK'da da Afrin'e operasyon sinyali verilmişti.
Kaynak: haberinburada
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