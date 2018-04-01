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Afrin'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı

AFRİN'DEN ACI HABER: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKERİMİZ YARALANDI

Son Dakika! Afrin'de askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.

Tarih : 01 Nisan 2018, 20:40
Puan Ver : Afrin'den Acı Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 3 Askerimiz Yaralandı(6/10)2

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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