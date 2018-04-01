AFRİN'DEN ACI HABER: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 3 ASKERİMİZ YARALANDI
Son Dakika! Afrin'de askeri aracın mayına isabet etmesi sonucu meydana gelen patlamada 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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