Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un acı haberi Kayseri'de yaşayan eşine verildi.

Afrin'de bir binada arama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun acı haberi Kayseri'de yaşayan eşine verildi.

TERÖRİSTLERİN TUZAKLADIĞI EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde bir binada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, şehit oldu.

ACI HABER KAYSERİ'DEKİ EŞİNE VERİLDİ

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görevliyken operasyona katılan şehit Çobanoğlu'nun Talas ilçesinde yaşayan eşi Yasemin Çobanoğlu'na acı haber verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları da, eve akın etti. Ayrıca, şehidin oturduğu apartmanda Türk bayrakları ile donatıldı.

Kaynak: haberinburada