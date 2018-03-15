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AFRİN'DEN KAHREDEN HABER: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU


Afrin'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit oldu
Tarih : 15 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : Afrin'den Kahreden Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu(9/10)5

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

EYP'NİN PATLAMASI SONUCU 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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