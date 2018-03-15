AFRİN'DEN KAHREDEN HABER: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu.
EYP'NİN PATLAMASI SONUCU 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Metroda Başörtülü Kadına 'sen Yobazsın' Deyip Saldırdı!
- Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
- Yıkılan Besihane Duvarının Altında Kalan 3 İşçi Feci Şekilde Can Verdi
- Tosun'un Yeni Klibi Ortaya Çıktı! 'insanlığı Katlederim' Demiş
- Abdest Alır Gibi Yapıp Ceket Cebinden 8 Bin Lira Çaldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar