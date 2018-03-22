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Afrin'den Kara Haber: Şehit Ve Yaralılar Var
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AFRİN'DEN KARA HABER: ŞEHİT VE YARALILAR VAR


Afrin'den kara haber: Şehit ve yaralılar var
Tarih : 22 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Afrin'den Kara Haber: Şehit Ve Yaralılar Var(9/10)5

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin merkezindeki arama tarama çalışması sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit ve yaralı askerler bulunduğu bildirildi.

TERÖRİSTLERDEN HAİN TUZAK

Sabah saatlerinde Afrin kent merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcılara yönelik arama, tarama ve imha çalışması yürüten TSK birliklerinin faaliyeti sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti.

ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Patlamada, faaliyete katılan askerlerden şehit ve yaralananlar oldu. Yaralanan askerler, kentte bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi için Hatay Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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