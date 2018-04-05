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AFRİN'E YARDIM İÇİN AÇILACAK YENİ KAPININ ADI BELLİ OLDU


Afrin'e yardım için açılacak yeni kapının adı belli oldu
Tarih : 05 Nisan 2018, 14:40
Puan Ver : Afrin'e Yardım İçin Açılacak Yeni Kapının Adı Belli Oldu(8/10)4

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Kapının adı ise Zeytin Dalı olacak.

2 AY İÇİNDE HİZMETE GİRECEK

Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlandığı kapının adı da Zeytin Dalı olacağı belirtildi. Söz konusu gümrük kapısı 1-2 ay içerisinde hizmete girecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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