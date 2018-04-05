Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Kapının adı ise Zeytin Dalı olacak.

2 AY İÇİNDE HİZMETE GİRECEK

Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlandığı kapının adı da Zeytin Dalı olacağı belirtildi. Söz konusu gümrük kapısı 1-2 ay içerisinde hizmete girecek.

Kaynak: haberinburada