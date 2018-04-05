AFRİN'E YARDIM İÇİN AÇILACAK YENİ KAPININ ADI BELLİ OLDU
Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı. Kapının adı ise Zeytin Dalı olacak.
2 AY İÇİNDE HİZMETE GİRECEK
Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlandığı kapının adı da Zeytin Dalı olacağı belirtildi. Söz konusu gümrük kapısı 1-2 ay içerisinde hizmete girecek.
Kaynak: haberinburada
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