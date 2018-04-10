'AFRİN'İ SURİYE'YE TESLİM ET' DİYEN RUSYA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
"Afrin'i Suriye'ye teslim et" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a, "Kime teslim edeceğimiz en iyi biz biliriz." diyerek sert çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'i Suriye'ye teslim et" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a sert çıktı. Erdoğan, "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz" yanıtını verdi.
RUSYA NE DEMİŞTİ?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir soru yöneltilmişti.
Lavrov, soruya "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" diyerek yanıt vermişti.
Kaynak: haberinburada
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