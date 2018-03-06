Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri Afrin'in Şeran Beldesi'ni kuşatma altına aldı. Bu beldenin terör örgütü PKK/PYD-YPG işgalinden kurtarılması, TSK ve ÖSO birliklerini Afrin'e 5 kilometre daha yaklaştıracak.

ŞERAN BELDESİ KUŞATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü PKK/PYD'ye karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in doğusunda bulunan Şeran Beldesi'ni kuşattı.

AFRİN'E 5 KM DAHA YAKLAŞTI

TSK ve ÖSO birlikleri, Şeran'da 4 tepeyi ele geçirdikten sonra bölgeyi kuşatma altına aldı. Şeran Beldesi'nin ele geçirilmesi durumunda ÖSO ve TSK askerleri Afrin'e 5 kilometre daha yaklaşmış olacak.

Kaynak: haberinburada