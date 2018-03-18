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Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar

AFRİN'İN KURTULDUĞUNU DUYAN ŞEHİT BİNBAŞI DUNCA'NIN EŞİ: ÇOK ŞÜKÜR İNTİKAMINI ALMIŞLAR

Afrin'de yaralanan dün şehit olan Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'in kent merkezinin kurtulduğunu duyunca "Eşimin intikamını çok şükür almışlar." dedi.

Tarih : 18 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Afrin'in Kurtulduğunu Duyan Şehit Binbaşı Dunca'nın Eşi: Çok Şükür İntikamını Almışlar(10/10)6

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı.

"EŞİMİN İNTİKAMINI ÇOK ŞÜKÜR ALMIŞLAR"

Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği video mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar." diye konuştu.

KENT MEYDANINDA HİLAL OLUŞTURDULAR

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturmuştu.

"LÜTFİYE HANIM SEN RAHAT ET BURADA 200 KARDEŞİN VAR"

Burada Mehmetçik tarafından çekilen görüntülerde harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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