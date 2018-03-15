Hükümetten Müjde! 9,9 Milyar Liralık Alacağından Vazgeçiyor
Pilot Melike'ye Veda! Fetö'nün Elinden Aldığı Rütbe, Tabutuna Serildi
Ayşe Ve Aslı'ya Ortak Tören! Annesi Ağlayarak Tabutuna Omuz Verdi
Jeremy Chardy'yi 2-0 Yenen Federer, Indian Wells'te Çeyrek Finalde
İran'da Düşen Jette Ölen 9 Kişiye Veda! Lianna Ve Eda İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor
Bakan Sarıeroğlu: 4 Kanser İlacı Daha Ödeme Listesine Alındı
Çakarlı Araca Ceza Kesen Polisin Neden Açığa Alındığı Ortaya Çıktı!
Üsküdar'da 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
2 Buçuk Metrelik Dev Piton, Banyoda Duş Alırken Görüntülendi
Pera Palas İsmi İçin Marka Davası Açıldı
Alman Basını: İstanbul'daki Cehennemi Bayern Soğuttu
Soyacakları Dükkana Çatıdan Girmek İsteyen Hırsızlar, Başka Dükkanın İçine Düşünce Yakayı Verdi
Çete Üyesi Görgü Tanığını Öldürmek İsterken Kendi Sonunu Getirdi
Afrin'in Yüzde 70'inde Tamamen Güvenlik Sağlandı!
Suudi Prens Havaalanında İntihar Etti
Berna Laçin, Zayıflamak İçin Gittiği Avusturya Ormanlarında Kayboldu
Altının Yükselişi Devam Ediyor
Çiftlik Bank'ta Yeni Skandal! Kaçak Ceo, Uruguay'dan Kimlik Almış
Kulüpten Kendi Parasını Alamayan Burak, 6 Futbolcunun Parasını Ödedi
İyi Parti'de Üst Düzey İstifa! Sosyal Medyadan Duyurdu

AFRİN'İN YÜZDE 70'İNDE TAMAMEN GÜVENLİK SAĞLANDI!


Afrin'in yüzde 70'inde tamamen güvenlik sağlandı!
Tarih : 15 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Afrin'in Yüzde 70'inde Tamamen Güvenlik Sağlandı!(10/10)6

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, Afrin'in yüzde 70'inde güvenliğin tamamen sağlandığının bilgisini verdi.

"ÇEMBER İYİCE DARALDI"

İbrahim Kalın, "Çember iyice daraldı teröristler için. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrin merkezinin de teröristlerden tamamen temizlenmesini öngörüyoruz" diye konuştu.

"AFRİN'İ YENİ KANDİL YAPMAK İSTEDİLER"

Kalın "Afrin'i yeni bir Kandil yapmak istiyorlardı. Zeytin Dalı Harekatı ile bu, bertaraf edildi." dedi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3524

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 55'inci güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, karadan ve havadan operasyonların sürdüğü harekatla ilgili açıklama yaptı. Harekatın başından beri 80'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 524 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afrin  İn  Yüzde  70  İnde  Tamamen  Güvenlik  Sağlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER