AFRİNLİ KÜRT AMCA: YPG BİZ NE ÇOCUK BIRAKTI NE NAMUS
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin merkezini YPG'den kurtarmasından sonra bölgede yardım çalışmaları sürerken kameralara konuşan bir Kürt amca izleyenleri adeta ağlattı.
Kürt Amca, "PKK/YPG kurtulduk. Ne namus ve çocuk bıraktılar. 8 çocuğum vardı hepsi gitti. Kardeşlerimiz Türklerin gözüne kurban olayım." dedi.
"ARKADAŞLARIMIZ, TÜRKLER, MÜSLÜMANLAR GELDİ"
Afrin merkezde Kızılay ve Türk askeri bölgede yardım dağıtırken kameraları görünce konuşmaya başlayan amca "Allah'a şükür o köpeklerden kurtulduk. PKK/YPG kurtulduk. Arkadaşlarımız, Türkler, Müslümanlar gelmiş. Onların gözüne kurban olayım." ifadelerini kullandı.
"NE ÇOCUK KALDI, NE NAMUS"
Kürt amca, "Onlar biz de ne namus bıraktılar ne çocuk. Hepsi gitti. 8 çocuğum vardı. Hiçbiri kalmadı." dedi. ve gözyaşlarına boğulup sustu.
Kaynak: haberinburada
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