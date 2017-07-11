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'Afrodit' yaşını ortaya çıkaran ismi mahkemeye veriyor

'AFRODİT' YAŞINI ORTAYA ÇIKARAN İSMİ MAHKEMEYE VERİYOR

Ünlü şarkıcı Banu Alkan'ın geçtiğimiz günlerde Onur Akay yaşını ortaya çıkardı. Bu duruma çok sinirlenen Afrodit, Akay'ı mahkemeye vereceğini söyledi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:05
Puan Ver : 'afrodit' Yaşını Ortaya Çıkaran İsmi Mahkemeye Veriyor(10/10)6

Başı mahkemelerle dertte olan Türk sanat müziğinin ünlü sanatçısı Onur Akay'a, bir dava daha açılıyor. Diva'dan sonra bu sefer Afrodit, "Sen ne hakla benim özel bilgimi otel resepsiyonundan alıyorsun" diyerek, Akay'ı mahkemeye vereceğini açıkladı.

"ALLAH İMPARATOR'DAN SAKLASIN"

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Akay, "Diva'dan sonra şimdi de Afrodit beni mahkemeye veriyormuş. Ne diyelim Allah İmparator'dan saklasın inşallah" ifadelerine yer verdi.

"OTELDE FASIL YAPMIŞTIK"

Herkesten sır gibi sakladığı yaşını ortaya çıkardığı için Banu Alkan'ı çok sinirlendiren Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünya Güzellerim isimli programda Bülent Ersoy, Banu Alkan'ın yaşına takılmış durumda. Diva aslında resepsiyonu arasa hemen öğrenir. 2014 yılında Banu Alkan'la bir otelde fasıl yapmıştık. Daha sonra kaldığı bir otelden almaya gitmiştim ve ablasının evine geçerek sohbet etmiştik.

"40 YAŞINA GİRDİĞİ SÖYLENEBİLİR AMA 60 YAŞINDA"

Yine kaldığını bildiğim başka bir otelin resepsiyonunda çalışan arkadaşımdan ise, kendisinin yaşını Bülent abla için öğrendim. Banu Alkan rahmetli Oya Aydoğan'dan sadece 1 yaş küçüktür! 1 Nisan doğumlu olduğu için, seneye size yine şaka yapabilir ve 40 yaşına girdiğini falan söyleyebilir. Banu abla seneye 60 yaşına basıyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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