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afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor

AFRODİZYAK ETKİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

En sağlıklı baharatlar arasında yer alan köri, kanser başta olmak üzere birçok hastalıktan koruyor. Kadınlarda ise afrodizyak etki gösteriyor...

Tarih : 04 Nisan 2017, 14:04
Puan Ver : Afrodizyak Etkisiyle Dikkat Çekiyor(8/10)7


Cinsel sorun yaşayanlar dikkat! Yemeklere lezzet veren köri, cinsel hayata da olumlu katkı sağlıyor. Kadınlık hormonunu çalıştıran köri, afrodizyak etki yaratarak isteksizliği gideriyor. Körinin içinde başta zerdeçal olmak üzere, kimyon, zencefil, karanfil, kişniş, demirhindi, acı kırmızıbiber, kakule ve biber gibi baharatların da bulunduğunu söyleyen uzmanlar, "Bu baharatı kullananların kansere yakalanma oranı düşer" diyor. Yapısındaki aktif bileşen 'kurkumin' maddesinin eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olduğunu belirten uzmanlar, bu maddenin bellek geliştirerek Alzheimer'ı da önlediğini vurguluyor. Körinin sağlığa faydaları şöyle sıralanıyor...



HER DERDE DEVA



Meme, prostat, bağırsak, pankreas ve melanom cilt kanserleri üzerinde olumlu etkileri vardır.



Cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıkların tedavisinde etkilidir.



Doyurucu özelliği vardır. Sindirimi kolaylaştırır.



Çayla birlikte tüketilirse kilo vermeyi hızlandırır.



Vücuttaki biriken zararlı maddeleri atar.



Hazım ve karaciğer sorunlarına iyi gelir.



Soğuk algınlığı, epilepsi, astım, baş dönmesi gibi hastalıklara iyi gelir.



Safra kesesi hastalıklarında etkilidir.



 



kaynak:sabah








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