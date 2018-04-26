Kotası en yüksek şeker fabrikası olan Afyon Şeker Fabrikası'nın ihalesinin kazananı belli oldu. İhaleye Kayseri Şeker, Mutlucan BBM Safi Katı Yakıt, Albayrak Turizm, Torunlar, Özbey ve Doğuş katıldı. Kazanan ise Doğuş Gıda A.Ş. oldu. Doğuş Gıda A.Ş. 725 milyon TL'ye fabrikayı aldı.

İHALE 400 MİLYON LİRADAN AÇILDI

En yüksek kotaya sahip fabrikalardan biri olan Afyon Şeker Fabrikası ihalesi 400 milyon lira açıldı. İlk elemeli turda Torunlar Gıda elendi. Fiyat 635 milyon liraya çıktı. İkinci turda Özbey Holding elendi fiyat 680 milyon liraya çıktı. Son elemeli turda ise Mutlucan-NDM Ortak Girişim Grubu elendi.

DOĞUŞ, ÜÇÜNCÜ İHALEYİ KAZANDI

Açık artırma ihalesine geçildi. Fiyat 702 milyon lira seviyesinde. İhaleyi açık artırma teklifleri sürecinde, 725 milyon liralık teklifle Doğuş Gıda (Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ) kazandı. Doğuş Gıda, Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini ise 275 milyon lira ile, Bor Şeker Fabrikası ihalesini ise 336 milyon lira ile kazanmıştı.

Kaynak: haberinburada