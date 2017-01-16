Melih Gökçek'ten Darbe Komisyonuna Yanıt
Yeni Ağır Ceza Mahkemeleri Faaliyete Geçiyor
Diyarbakır Sur'da Patlama
Kararı Dünya Ticaret Örgütü Verecek
Hdp'li Vekil Nursel Aydoğan'a Bir Şok Daha
Hamit Altıntop Bandırmaspor Yolunda
Sokak Kedileri İçin 'köy' Kurdular
Vitiligo Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?
Velilerden Proje Okul Protestosu
İşte Kim Kardashian'ın Polis İfadesi
Suriyeli Muhaliflerden Astana'ya Katılma Kararı
Thy Uçağına Yıldırım İsabet Etti
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması!
'ölene Kadar' Dizisi Hakkındaki Şok İddiaya Cevap!
Teröristlerin İnleri Yerle Bir Edildi
Yusuf Namoğlu'ndan Aziz Yıldırım'a Yanıt
Hapşırmayı Önlemek İçin Bunu Yapın!
Brezilya'da Cezaevi İsyanlarının Bilançosu: 120 Ölü
Kremlin'den O Haberlere Yalanlama: Hazırlık Yok
Afyonkarahisar'da 11 Araçlık Zincirleme Kaza 18 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'DA 11 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA 18 YARALI


AFYONKARAHİSAR'DA 11 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA 18 YARALI
Tarih : 16 Ocak 2017, 14:52
Puan Ver : Afyonkarahisar'da 11 Araçlık Zincirleme Kaza 18 Yaralı(7/10)5


*- AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa İlçesi yakınlarında 8 TIR, 2 otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sinanpaşa İlçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüleri belirtilmeyen 2 otomobille yolcu otobüsü gizli buzlanma nedeniyle çarpışarak kaydı. Arkadan gelen TIR'ların sürücüleri de kayganlaşan yolda öndeki araçlara çarpmamak manevra yapınca zincirleme kaza meydana geldi. TIR'lardan biri öndeki otobüse çarparken, diğer 7 TIR ise şarampole devrildi. Kazada araçlarda bulunan 18 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, 112, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar, Sinanpaşa ve Sandıklı'daki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı'dan itibaren ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı olan yol enkaz kaldırma çalışmalarının ardından tek şeritli olarak açıldı.



Kazaya karışan TIR şoförü Mustafa İdris, "Yolda aşırı buzlanma var. Normal yolumdayken kayan otobüs gelip bana vurdu. Ben de şarampole devrildim. Arkandan gelen TIR'lar da çarpmamak için şarampole devrildi" dedi.



Kaza yerine gelen araç çekicisi Ahmet Katipoğlu, "Yoldaki buzlanma nedeniyle 8 TIR, 2 otomobil ve otobüs kaza yapmış. Kazanın olduğu saatten bu yana yol kapalıydı, şimdi tek yönden trafik akışı sağlanıyor. Mecburen tek yönden sağlanıyor. Otomobilleri kaldırdık, TIR ve otobüsleri kaldırmamız gerekiyor" diye konuştu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Afyonkarahisar  Da  11  Araçlık  Zincirleme  Kaza  18  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER