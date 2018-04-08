AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ UÇURUM KENARINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI
Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsünün, uçurum kenarında devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin kontrolünde sağlanıyor.
YOLCU OTOBÜSÜ, UÇURUM KENARINDA DEVRİLDİ
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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