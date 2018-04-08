Meteoroloji Duyurdu: Yarından İtibaren Bahar Havası Geliyor
Dünya Ayakta! Ölü Sayısı 80'e Yükseldi, Feci Görüntüler Geliyor
Alişan Ve Esra Erol Arasındaki Buzları Mehmetçik Bile Eritemedi
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan 6, Almanya'dan 5 Milyon Turist Bekliyoruz
Erdoğan'ın Partili Olmak Yetmez, Projeyle Gelin Çağrısıyla 3 Proje Üretti
Günlük Kiralık Eve Aile Yasağı Geliyor
Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Uçurum Kenarına Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı
Fenerbahçe Doğuş, Trabzonspor'a Fark Attı: 112-83
Beşiktaş Maçında Selçuk Pazubandını Fırlattı, Eşi Küplere Bindi
Orhan Gencebay'dan İbrahim Tatlıses'e Yanıt: Dili Sürçmüştür
Çukurca'da Şehit Düşen Uzman Çavuşla İlgili Kahreden Detay!
Ayvalık'ta Korkunç Kaza: 3 Genç Hayatını Kaybetti
Üniversitede Katliamında Şok Detaylar: Dekan Vekili Korkudan Odasına İkinci Kapı Açtırmış
Bolu'da Gece Yarısı Korkutan Deprem! Vatandaşlar Sokağa Döküldü
Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
Almanya'nın Münster Kentinde Araç Kalabalığa Daldı: 4 Ölü, 30 Yaralı
Ilımlı İslam Açıklamasıyla Gündemde Olan Suudi Arabistan'daki İskambil Şampiyonası Tepki Çekti
Bim'den Bilgisayar Oyunu Meraklılarına Müjde! Kapıda Kuyruk Oluşacak
Son Dakika! Bolu'da 4,9 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Uçurum Kenarına Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'DA YOLCU OTOBÜSÜ UÇURUM KENARINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden yolcu otobüsünün, uçurum kenarında devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Uçurum Kenarına Devrildi: 1 Ölü, 20 Yaralı(10/10)6

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin kontrolünde sağlanıyor.

YOLCU OTOBÜSÜ, UÇURUM KENARINDA DEVRİLDİ

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Afyonkarahisar  Da  Yolcu  Otobüsü  Uçurum  Kenarına  Devrildi  1  Ölü  20  Yaralı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER