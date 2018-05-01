AĞA KIZINA AŞK, ÖNCE TEZ SONRA BELGESEL KONUSU OLDU
Pınarbaşı ilçesine bağlı Küçük Karamanlı köyünde fakir bir ailenin oğlu olan Hulusi Topuz, köy ağasının kızı Suna'ya âşık oldu. Suna da ona âşıktı. Ancak ağa, görüşmelerini yasakladı. Sevdiği kızla evleri karşılıklı olan Hulusi Topuz, evden eve tünel kazmaya başladı. Annesi durumu fark etti ve oğlunun delirdiğini düşündü. Topuz intihara bile kalkıştı. Askerde ise kederinden verem oldu.
ÖNCE EVLENDİ SONRA SUNA İÇİN BOŞANDI
Sabah'ta yer alan habere göre, Hulusi Topuz köye döndüğünde Suna'nın Adana'ya gönderildiğini öğrendi. Topuz köyü terk edip, gittiği yerde başka biriyle evlendi. Ancak Suna'yı unutamadı ve eşinden boşandı. Suna ise hiç kimseyle evlenmedi.
BABALARI İZİN VERDİ
Aradan yıllar geçti. Köye geri dönen Hulusi, Suna'nın babasının evlenmelerine izin vermesi üzerine sevdiği kıza kavuştu.
AŞKLARI TEZ KONUSU OLDU
Çiftin 4 çocukları oldu. Topuz çiftinin hikâyesi, Ankara Üniversitesi'nde tez konusu oldu. TRT, Topuz çiftinin hikâyesini belgesel yaptı.
Kaynak: haberinburada
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