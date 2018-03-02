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Ağaoğlu, Dede Olduğu Haberini Alır Almaz Hastaneye Koştu! İşte Torunun İlk Görüntüleri

AĞAOĞLU, DEDE OLDUĞU HABERİNİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTU! İŞTE TORUNUN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, doğum gününden bir gün önce dede oldu. Haberi alır almaz hastaneye koşan Ağaoğlu, torunuyla fotoğraf da çektirdi.

Tarih : 02 Mart 2018, 12:20
Puan Ver : Ağaoğlu, Dede Olduğu Haberini Alır Almaz Hastaneye Koştu! İşte Torunun İlk Görüntüleri(7/10)3

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun büyük oğlu Alican'ın hamile eşi Miray Ağaoğlu acil olarak gittiği 28 Şubat gecesi doğum sancıları vurunca Maslak Acıbadem Hastanesinde 3.5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Haberi alır almaz hastaneye koşan Ağaoğlu, büyük mutluluk yaşadı. Ağa, torununu kucağına alıp fotoğraf da çektirdi.

İşte Ağa'nın torunu:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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