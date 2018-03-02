AĞAOĞLU, DEDE OLDUĞU HABERİNİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTU! İŞTE TORUNUN İLK GÖRÜNTÜLERİ
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, doğum gününden bir gün önce dede oldu. Haberi alır almaz hastaneye koşan Ağaoğlu, torunuyla fotoğraf da çektirdi.
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun büyük oğlu Alican'ın hamile eşi Miray Ağaoğlu acil olarak gittiği 28 Şubat gecesi doğum sancıları vurunca Maslak Acıbadem Hastanesinde 3.5 kilo ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Haberi alır almaz hastaneye koşan Ağaoğlu, büyük mutluluk yaşadı. Ağa, torununu kucağına alıp fotoğraf da çektirdi.
İşte Ağa'nın torunu:
Kaynak: haberinburada
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