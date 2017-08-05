Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli bomba bir iddia da bulundu. Mesudiyeli, Ağa'nın yeni aşkı Duygu Su Gülpınar için "Cinsel içerikli filmlerde oynadı" dedi.

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun uzun yıllar ilişki yaşadığı eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, Ağa'nın yeni aşkı Duygu Su Gülpınar için, "Cinsel içerikli filmlerde oynadı" diye ortaya şok bir iddia attı.

EROL KÖSE İLE AĞA'NIN FOTOĞRAF PAYLAŞMASI MESUDİYELİ'Yİ ÇILDIRTTI

Hazal Mesudiyeli, Erol Köse'nin de kendisine ilişki yaşamak için mesajlar attığını iddia ederken; Köse, Ali Ağaoğlu ile resim paylaşınca Mesudiyeli iyice çileden çıktı.

AĞA'NIN YENİ AŞKININ CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERDE OYNADIĞINI SÖYLEDİ

Hazal Mesudiyeli ünlü magazinci Sacit Aslan'a attığı mesajları Instagram'dan yayınladı. Mesudiyeli mesajlarda, Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın cinsel içerikli filmlerde oynadığını söyledi. Bu iddia sonra Ağaoğlu cephesinden gelecek hamle merak konusu oldu.

İşte Hazal Mesudiyeli'nin o mesajları:

Kaynak: haberinburada