AĞAOĞLU'NUN ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞOK İDDİA: YENİ AŞKI CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERDE OYNADI
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli bomba bir iddia da bulundu. Mesudiyeli, Ağa'nın yeni aşkı Duygu Su Gülpınar için "Cinsel içerikli filmlerde oynadı" dedi.
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun uzun yıllar ilişki yaşadığı eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, Ağa'nın yeni aşkı Duygu Su Gülpınar için, "Cinsel içerikli filmlerde oynadı" diye ortaya şok bir iddia attı.
EROL KÖSE İLE AĞA'NIN FOTOĞRAF PAYLAŞMASI MESUDİYELİ'Yİ ÇILDIRTTI
Hazal Mesudiyeli, Erol Köse'nin de kendisine ilişki yaşamak için mesajlar attığını iddia ederken; Köse, Ali Ağaoğlu ile resim paylaşınca Mesudiyeli iyice çileden çıktı.
AĞA'NIN YENİ AŞKININ CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERDE OYNADIĞINI SÖYLEDİ
Hazal Mesudiyeli ünlü magazinci Sacit Aslan'a attığı mesajları Instagram'dan yayınladı. Mesudiyeli mesajlarda, Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın cinsel içerikli filmlerde oynadığını söyledi. Bu iddia sonra Ağaoğlu cephesinden gelecek hamle merak konusu oldu.
İşte Hazal Mesudiyeli'nin o mesajları:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat: Obüsler Kilis'e Ulaştı
- Sahilde Çıkan İç Çamaşırı Tartışması Kavgaya Dönüştü: 3 Kişi Yaralandı
- Abd'de Şüpheli Pakete Dokunan 10 Kişi Hastanelik Oldu
- Yatak Odasında Yakalanan Hırsız, Kontrol İçin Götürüldüğü Hastane Bardakla Boğazını Kesti
- Abd Öncülüğündeki Koalisyon, Daeş Bahanesiyle 624 Sivili Öldürdüğünü İtiraf Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Lens'i Beşiktaş'a Kaptıran Fenerbahçe, Babacar İle İntikam Almak İstiyor
- Tff, Bu Sezonki Final Şehirlerini Açıkladı
- Fikret Orman: İnşallah Allah Bize Süper Kupa'yı Almayı Nasip Eder
- Fernando'nun Galatasaray'a Maliyeti Ve Alacağı Ücret Belli Oldu
- Neymar'a Verilen 222M Euro'luk Bonservisle Alınabilen Şeyler Dudak Uçuklattı
DÜNYA HABERLERİ
- Avrupa'da Şeytan Alarmı! Türkiye'yi De Etkisi Altına Alacak
- Uçakta Önündeki Yolcunun Mesajlaşmasını Okudu, Çocuklara Yapılan Cinsel Tacizi Ortaya Çıkardı
- Abd'nin İnsansız Hava Aracı Yemen'de Bir Minibüsü Vurdu: Araç Sahibi Öldü, 2 Kızı Yaralı
- Afganistan'da Abd Konvoyuna Saldırı: 3 Ölü
- Irak, Saddam Dönemine Ait Parasını Faiziyle Bm'den Geri Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar