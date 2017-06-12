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ağbal, büyüme rakamlarını değerlendirdi

AĞBAL, BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi. Ağbal, geçici vergi indirimleri, istihdam destekleri ve mali teşviklerin büyüme rakamlarında etkili olduğunu dile getirdi

Tarih : 12 Haziran 2017, 11:19
Puan Ver : Ağbal, Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi(9/10)8


Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.



Hükümetin uygulamaya koyduğu teşvik ve destekler sayesinde ekonominin çarklarının hızlı dönmeye devam ettiğini belirten Ağbal, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3.5 büyüyen ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de bu trendine devam ederek, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 büyüdüğünü kaydetti.



 



kaynak:habertürk








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