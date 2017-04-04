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ağbal: vergi indirimi için talepler geliyor, değerlendireceğiz

AĞBAL: VERGİ İNDİRİMİ İÇİN TALEPLER GELİYOR, DEĞERLENDİRECEĞİZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan sonunda beyaz eşya ve mobilya sektöründe ÖTV indirimlerinin son bulacağını hatırlatarak, "Ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu...

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:09
Puan Ver : Ağbal: Vergi İndirimi İçin Talepler Geliyor, Değerlendireceğiz(7/10)9


Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan sonunda beyaz eşya ve mobilya sektöründe ÖTV indirimlerinin son bulacağını hatırlatarak, "Ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu ona bakacağız. Bu sektörleri mi uzatmalıyız, yoksa diğer sektörlerde mi vergi indirimi yapmalıyız. Talepler geliyor, oturacağız tekrar yeni baştan değerlendireceğiz" dedi.



 



kaynak:milliyet








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