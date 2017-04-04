Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan sonunda beyaz eşya ve mobilya sektöründe ÖTV indirimlerinin son bulacağını hatırlatarak, "Ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu...



Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan sonunda beyaz eşya ve mobilya sektöründe ÖTV indirimlerinin son bulacağını hatırlatarak, "Ekonominin talep tarafı bu sektörlerde teşvikin devamını gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu ona bakacağız. Bu sektörleri mi uzatmalıyız, yoksa diğer sektörlerde mi vergi indirimi yapmalıyız. Talepler geliyor, oturacağız tekrar yeni baştan değerlendireceğiz" dedi.







kaynak:milliyet