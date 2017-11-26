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Ağırlığı 7 kilo! Depresyondaki adamın midesinden çıkanlar şoke etti

AĞIRLIĞI 7 KİLO! DEPRESYONDAKİ ADAMIN MİDESİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

Hindistan'da yaşayan Maksud Han isimli adamın midesinden toplamda 7 kg ağırlığında bozuk paralar, çiviler, cam parçaları ve başka pek çok yabancı madde çıkartıldı.

Tarih : 26 Kasım 2017, 18:30
Puan Ver : Ağırlığı 7 Kilo! Depresyondaki Adamın Midesinden Çıkanlar Şoke Etti(10/10)6

Hindistan'ın Madhya Pradesh şehrindeki Sanjay Gandhi Hastanesi'ne karın ağrısı şikayetiyle başvuran adamın gıda zehirlenmesi yaşadığı zannedilmişti. Ancak adamın midesinden çıkanlar doktorlar şaşkınlığa sürükledi.

263 PARA, 100 ÇİVİ

35 yaşındaki Maksud Han isimli adamın midesinde tam 263 adet bozuk para, 100 adet çivi çıkartıldı. Çivilerin ağırlığı 1,5 kg ediyordu. Adamın midesinde ayrıca, 15 cm uzunluğunda paslanmış bir demir kelepçe ile pek çok taş, tıraş bıçağı ve cam parçaları bulundu.

MİDESİNDEN ÇIKANLAR 7 KG

Karın ağrısı şikayetinin sebebini anlamak için hastaya endoskopi yapan doktorlar gördükleri karşısında şoke olurken hastanın midesinden çıkan yabancı maddelerin toplamda 7 kg'a ulaştığı ifade edildi.

Ruh sağlığının bozuk olduğu iddia edilen Maksud Han'ın bu tuhaf yeme alışkanlığından ne ailesinin ne de arkadaşlarının haberdar olmadığı belirtildi. Ameliyatı gerçekleştiren cerrahlardan biri olan Dr. Priyank Sharma, kariyerinde böyle bir vakayla ilk defa karşılaştığını söyledi.

DEPRESYONDAYMIŞ

3 aydır depresyonda olan Han'ın yediği madeni paralar ve çiviler şaşırtıcı bir şekilde başlangıçta hiçbir soruna sebep olmamıştı. Doktor, çivilerin bir kısmının hastanın midesini deldiğini ve kanamalara sebep olduğunu söyledi. Ameliyat sonrası durumu oldukça iyi olan Han'ın, böyle bir şeyi bir daha yapmamak için söz verdiği öğrenildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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