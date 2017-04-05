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ağız kanserinde erken tanı hayat kurtarıyor

AĞIZ KANSERİNDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla belirir, tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara, hatta ölüme dahi neden olabilir.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:48
Puan Ver : Ağız Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarıyor(5/10)5


Hayatımız boyunca düzenli olarak prostat muayenesi mamografi kolonoskopi gibi düzenli taramalarımızı yaptırıyoruz. Bu taramalar vücudumuzdaki değişikliklerin erken dönemde teşhis edilmesi açısından önem taşıyor. Bu taramalar hayat kurtarıyor.



Ağız kanser taraması içinde aynı önem geçerli. Çoğumuz ağız kanser taramasının bu diğer taramalar kadar önem teşkil ettiğinin farkında değiliz. Hastalarımızın biz diş hekimlerine muayeneye geldiğinde bizlerin görevi sadece ağzınızda çürük yok ya da dişetleriniz sağlıklı demek değil. Yapacağımız detaylı muayene ve kanser taraması aslında hayatımızı kurtarıyor.



Ağız içi kanserleri ağız boşluğunu oluşturan bölgelerde ortaya çıkar. Bu bölgeler, dil, ağız tabanı, sert damak, yumuşak damağın ön kısmı, çene, yanak ve dişetleridir. Ağız içi kanserleri ağız boşluğunu döşeyen örtüden (mukoza) kaynağını almakla birlikte, ağız boşluğunda olan minör tükürük bezlerinden de gelişebilir. Bunun dışında boğaz, burun gibi ağız çevresindeki bölgelerden başlayan tümörler de ağız içine yayılmış olabilir.



 



kaynak:sabah








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