

Ağız kokusu, çoğu kez farkına zor varılan ve insanı zor durumda bırakan bir sorun haline gelirken, uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, ağız kokusu olanların tetkik yaptırmaları gerektiğini söyledi. Göral, "Ağız kokusu çok sık görülen ve çok kişiyi rahatsız eden, çoğu zaman nedeni anlaşılamayan, hoşa gitmeyen bir koku şeklindeki bir sağlık problemidir.



Ağız kokusu ara sıra ya da bazen kronik olabilir. Ağız kokusu, sosyal, psikolojik ve hastalık açısından bazı olumsuz durumlara neden olur. Yenilen bazı gıdalar, sigara içmek, kötü diş hijyeni, ağız kuruluğu, bazı ilaçları ve enfeksiyonlar ağız kokusuna neden olabilmektedir" diye konuştu.



Ağız kokusunun bazı önemli sağlık önemli sorununun habercisi olabildiğini kaydeden Prof. Dr. Göral, "Sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit, bademcik enfeksiyonları, şeker hastalığı (diabet) ve reflü ağız kokusuna neden olabilir.



Ağız kokusu olan bir kişi, öncelikle, ağız ve diş hastalıkları ile kulak burun boğaz bölümüne gitmeli, gerekirse nefesi de kokuyorsa, göğüs hastalıkları bölümüne gidip muayene olmalıdır. Bundan sonra yapılacak iş, endoskopi ve ultrasonografi yapılarak iç organlar tetkik edilir. Gerekirse, bazı kan tetkikleri ve nefes ölçümleri de yapılarak, ağız kokusuna neden olan durumlar araştırılmalıdır" şeklinde konuştu.







kaynak:sabah