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ağlayan bebeğini boğarak öldürdü

AĞLAYAN BEBEĞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Adana'da bir kadın, tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen 6 aylık çocuğunu ağladığı için ağzını ve burnunu eliyle kapatarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 16:13
Puan Ver : Ağlayan Bebeğini Boğarak Öldürdü(10/10)8


Adana'nın Seyhan ilçesi'nde yaşayan Habibe (33) İbrahim O. (41) çifti, çocukları olmayınca tüp bebek yntemiyle çocuk sahibi olmaya karar verdi, 12 yıl önce evlenen çiftin, 6 ay önce bu yöntemle Muhammet adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.

İddiaya göre İbrahim O. işe gidince anne ile oğlu evde başbaşa kaldı. Anne, sürekli ağlayan oğlunu susturmak istedi. Ancak bunda başarılı olamayan anne, bebeğinin ağzını ve burnunu eliyle kapatarak yaklaşık 10 dakika bekledi.

Çocuğu hareketsiz kalınca elini çeken anne, bebeğinin başında bir süre daha bekledi. Bu sırada alt katta oturan akrabası ikinci kata çıkınca anneyi cansız haldeki çocuğunun başında beklerken buldu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammet bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine ekipler, anne Habibe O.'yu gözaltına alarak Hürriyet Polis Merkezi'ne getirildi. Pişman olduğunu söyleyen ve gözyaşı döken anne buradaki işlemlerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Bebeğin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



 



kaynak:milliyet








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