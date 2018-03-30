AĞRI ÇEKEN ÇİNLİNİN KULAĞINDAN KURTÇUKLAR ÇIKTI
Çin'de kulak ağrısı çeken hastanın kulağından çıkanların görüntülendiği video izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Genç adamın kulağından onlarca kurtçuk çıkarıldı.
Çin'de kulak ağrısıyla hastaneye giden çocuğun kulağından çıkanlar herkesi şoke etti. Kulağındaki düzinelerce kurdun temizlenme işlemi sürerken metal bir kaba konulan kurtların hareket halinde olduğu görüldü.
SİNEK LARVASI
Herkesi şoke eden bu kurtların sinek larvası olduğu düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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