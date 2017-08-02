Dizi Aşıkları Mutluluklarını Sosyal Medyadan Paylaştı
Balkonda Yatan Kıza Bakarak Kendini Tatmin Eden Belediye Çalışanı Kameralara Yakalandı
Ağrı Dağı'nda Pkk'ya Ait Güdümlü Tanksavar Füzesi Bulundu
Abdullah Gül, Görmez'i Anlattı: Örnek Bir Din Adamı
İzmir Valiliği Havai Fişek İle Maytapların Satış Ve Kullanımını Yasakladı
Ünlü Şarkıcı, Kendisini Sevgilisine Emanet Ederek Havalara Uçtu
Resmen Açıklandı! İşte Pakistan'ın Yeni Başbakanı
Abd, Esad Ve İran'a Kapıyı Gösterdi, Rusya'ya Nükleer Mesaj Verdi
Abd'den, Muhalefet Liderlerini Gözaltına Alan Venezuela'ya Sert Tepki
Ab'den Türkiye'ye Yaptırım Uygula Diyen Almanya'ya Tokat Gibi Cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Başbakan Yıldırım Arasında, Kritik Yaş Öncesi Sürpriz Zirve
Bilim Adamları, Dünya'ya En Yakın Gezegenin Yaşama Elverişli Olmadığını Açıkladı
Belediye Başkanı, Yeni Makam Aracı İçin Kurban Kestirdi
İstanbul'da Zırhlı Polis Aracının Çarptığı Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti
Önce Kavga Ettiler, Sonra Odayı Ateşe Verdiler!
Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Silahlar Çekildi: 1 Yaralı
Opel'in Psa Grubu'na Satışı Tamamlandı
Polis Google'dan Arayıp Bulduğu Eskort Çetesini 2 Ayda Çökertti
Balıkçılardan Sevindiren Açıklama: Marmara Denizi Köpek Balığı Kaynıyor
Roma, Cengiz Ünder'den Sonra Rezan Çorlu'yu Da Transfer Etti

Ağrı Dağı'nda PKK'ya Ait Güdümlü Tanksavar Füzesi Bulundu

AĞRI DAĞI'NDA PKK'YA AİT GÜDÜMLÜ TANKSAVAR FÜZESİ BULUNDU

Ağrı Dağı'nda bir mezrada, terör örgütü PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi. Füze, incelemelerin ardından imha edildi.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 00:30
Puan Ver : Ağrı Dağı'nda Pkk'ya Ait Güdümlü Tanksavar Füzesi Bulundu(9/10)5

Ağrı Dağı'nda, PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarının ardından, 29 Temmuz 2017'de Ağrı Dağı Cebekümbet mezrası yakınlarında yapılan arazi taraması sonucu terör örgütü PKK tarafından arazide kullanıldığı belirtilen AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Tanksavar füzesi, incelemelerin ardından imha edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ağrı  Dağı  Nda  Pkk  Ya  Ait  Güdümlü  Tanksavar  Füzesi  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER