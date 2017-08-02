Ağrı Dağı'nda, PKK'ya ait güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarının ardından, 29 Temmuz 2017'de Ağrı Dağı Cebekümbet mezrası yakınlarında yapılan arazi taraması sonucu terör örgütü PKK tarafından arazide kullanıldığı belirtilen AT-4 Spigot güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Tanksavar füzesi, incelemelerin ardından imha edildi.

Kaynak: haberinburada