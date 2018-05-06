Ağrı'da, richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ: AĞRI MERKEZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı merkez olarak saptadığı deprem, saat 21.18'de meydana geldi. Yerin 17 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Deprem sebebiyle endişeli anlar yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı.

4.3 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

Kaynak: haberinburada