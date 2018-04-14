AĞRI'DA TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS: 1 ŞEHİT, 5 YARALIMIZ VAR
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.
AĞRI'DA TERÖRİSTLERLE SICAK TEMAS SAĞLANDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, jandarma timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.
YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.
BÖLGEYE TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ
Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi. Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki çatışma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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