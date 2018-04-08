AĞRI'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 9 YARALI
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri araç devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 asker yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.
KAZA SINIR KARAKOLU YAKINLARINDA GERÇEKLEŞTİ
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.
9 ASKER YARALANDI
Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kimyasal Saldırı Sonrası Abd'den Esad Rejimi'ne Karşı Saldırı Sinyali Geldi
- İlber Ortaylı E-Devlet Soy Ağazı Üzerinden İnsanları İtham Edenlere Sert Çıktı: Zihinden Geriler
- Eşini Ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına Da Tecavüz Etmiş
- Sultan'ın Arşivinden Katil Fotoğrafları Çıktı! Avrupa'da Sergilenecek
- Trump Suriye'deki Kimyasal Katliama Sessiz Kalmadı: Hayvan Esad Bedel Ödeyecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
- Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı
- 23 Yıllık Eşi Vefat Eden İngiliz, Acısını Dindirmek İçin Köpeğe Tecavüz Etti
- Öğrencisi İle Cinsel İlişkiye Giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tutuklandı
- Norveç'te Çalan Siren 'savaş Çıktı' Korkusu Yarattı
Bu Haberle İlgili Yorumlar