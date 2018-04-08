Kaybolan Minik Ege Evinden 5 Kilometre Uzakta Arazide Uyurken Bulundu
Bodrumspor - Bucaspor Maçında Olaylar Çıktı: 8 Yaralı, 6 Gözaltı
Seçenekler Trump'ın Masasında! Onay Verdiği An Esad'a Füze Yağacak
Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
Doğu Gutalı Babadan Katledilen Kızına Yürek Dağlayan Sözler
Alman Polisi Pkk'lıları Bıraktı Tepki Veren Türk'ü Ayaklar Altına Aldı
Bağcılar'da Otoparkı Taradılar: 1 Ölü 3 Yaralı
Çilingiroğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Erdoğan'ı Çok Seviyorum!
Ağrı'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 9 Yaralı
İyi Parti'nin İttifak Yapacağı 2 Parti Belli Oldu! Anlaşma Tamam Gibi
Katliam Sonrası Esad'dan Dünyayla Dalga Geçer Gibi Açıklama!
Yves Rocher İle Her Daim Bakımlı Kal!
Trabzonspor Başkanına Açık Açık Sordular: Akraba Mısınız
Bu Pozisyondan Gol Kararı Çıkınca Saha Karıştı
Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Tam 60 Metre Uzunluğunda
Bakan Albayrak İlan Etti: Türkiye Artık Fiili Değil, Resmi Bir Savaşta
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u Eli Boş Gönderdi: 2-0
Yaşananları Bir Cümleyle Özetledi: Sınıra Gittik Tatlıses Coştu
Gerilim Tırmanıyor! Esad'ı Tehdit Eden Abd'ye Rusya'dan Sert Uyarı
Kerimcan Durmaz'ın İçinde Olduğu Uçağın Tekerlekleri Patladı

Ağrı'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 9 Yaralı

AĞRI'DA ZIRHLI ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 9 YARALI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri araç devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 asker yaralandı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Ağrı'da Zırhlı Askeri Araç Devrildi: 9 Yaralı(9/10)5

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

KAZA SINIR KARAKOLU YAKINLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat timini taşıyan askeri araç, Türkiye-İran sınırında yer alan Kozluk Karakolu yakınlarında devrildi.

9 ASKER YARALANDI

Kazada, araçta bulunan 9 güvenlik görevlisi yaralandı.

Ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ağrı  Da  Zırhlı  Askeri  Araç  Devrildi  9  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER