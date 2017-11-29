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Ağrı'daki operasyondan nefes kesen kare! Fırtına, bomba yağdırdı

AĞRI'DAKİ OPERASYONDAN NEFES KESEN KARE! FIRTINA, BOMBA YAĞDIRDI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında başlatılan terör operasyonunda, teröristlerin inleri atak taarruz helikopterleri ve fırtına obüsleriyle bombardımana tutuldu.

Tarih : 29 Kasım 2017, 20:30
Puan Ver : Ağrı'daki Operasyondan Nefes Kesen Kare! Fırtına, Bomba Yağdırdı(5/10)1

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında başlatılan terör operasyonunda, teröristlerin inleri atak taarruz helikopterleri ve fırtına obüsleriyle darmaduman edildi.

FIRTINA OBÜSLERİ BOMBARDIMANA TUTTU

Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve Komando Timlerinin katılımıyla ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü Tendürek Dağı'nda yoğun kar örtüsüyle kaplı arazide operasyon başlatıldı. Operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının barınabileceği sığınak ve mağaralar atak taarruz helikopterleri ve fırtına obüsleriyle bombardımana tutuldu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonun kış mevsimi süresince Ağrı ve Tendürek Dağları başta olmak üzere tüm sorumluluk bölgesinde aralıksız süreceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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