İstanbul'da metrobüste öpüşen iki gence yolculardan biri "Ben ahlak bekçisiyim" diyerek müdahale etti. Yaşanan olay cep telefonuyla kayda alındı.

İstanbul'da bir metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine çıkan tartışma telefon kameraları tarafından kaydedildi. Gençlere müdahale eden şahsı uyaran avukat da tartışmaya dahil oldu.

GENÇLERE MÜDAHALE ETTİ

Metrobüste iki gencin öpüşmesi üzerine, bir metrobüs yolcusu kendini 'ahlak bekçisi' olarak adlandırarak gençlere müdahale etti.

"EVET AHLAK BEKÇİSİYİM"

Şahsın gençlere müdahalesinin ardından avukat olduğunu söyleyen bir kişinin uyarısıyla karşılaşan şahıs kendini, "Ahlak bekçiliğiyse evet ahlak bekçisiyim, ben Avrupalı değilim, benim ahlakıma ters" ifadeleriyle savundu

Kaynak: haberinburada